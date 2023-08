Météo : début d’un nouvel épisode de pluie

Photo : YONHAP News

C’est parti pour plusieurs jours de pluie. Le pays du Matin clair entre ce mardi dans une période d'averses jusqu’à au moins vendredi, d’après les prévisions de Météo-Corée.Aujourd’hui, le ciel a été gris. Et des précipitations ont eu lieu dans la région métropolitaine, dans l’ouest du territoire, notamment dans les deux provinces de Jeolla, et sur l’île méridionale de Jeju. D’autres pourraient être observées dans l’après-midi ou en fin de journée dans ces régions.Selon l’agence météorologique, 30 à 120 mm devraient tomber à Séoul et ses environs d’ici mercredi. Le nord de la province de Gyeonggi pourrait être la zone la plus touchée par ses intempéries. En effet, jusqu’à 150 mm sont prévus. Les régions intérieures des provinces de Gangwon, de Chungcheong et de Jeolla ainsi que l’île de Jeju seront susceptibles de recevoir 30 à 80 mm de pluie, avec des pics à 120 mm à certains endroits.De plus, des orages ont éclaté, notamment dans la capitale.Malgré la pluie, les températures sont restées encore très hautes. A 25°C dans la matinée, elles ont atteint 35°C à Gangneung, 34°C à Andong et à Daegu, ou encore 33°C à Daejeon. Séoul et Jeju ont plafonné à 30°C.