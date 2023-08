Fukushima : Séoul ne voit pas de problème scientifique dans le projet de rejet des eaux contaminées

Photo : YONHAP News

Le gouvernement de Séoul a annoncé que le projet japonais de rejet des eaux contaminées de la centrale atomique sinistrée de Fukushima Daiichi au Japon ne posait pas de problème scientifique et technologique. Il a fait cette annonce aujourd’hui par l’intermédiaire du numéro deux du Bureau de coordination politique (OPC), placé sous l’autorité du Premier ministre.Lors d’un point de presse quotidien consacré au plan nippon, Park Gu-yeon a pourtant précisé que l’administration de Yoon Suk-yeol n’approuvait ni soutenait l’opération.Selon le haut fonctionnaire, il s’agit d’un jugement basé sur son programme détaillé, annoncé par l’archipel. Et Séoul demandera à celui-ci de suspendre le rejet des eaux, s’il y a la moindre dérive dans cette opération, et ce pour la santé et la sécurité des sud-Coréens.Park a par ailleurs affirmé que le Japon avait informé le pays du Matin clair à l’avance de son intention de décider, en conseil des ministres, de la date du début du projet. A ce propos, un responsable du cabinet du Premier ministre a indiqué que Tokyo l’avait fait hier.