Un exercice de défense civile va débuter à 14h

Un exercice de défense civile aura lieu aujourd’hui à 14h dans tout le pays. C’est une première depuis six ans. L’objectif ? Rappeler aux citoyens les gestes à adopter en cas d’attaque aérienne liée, par exemple, à des essais balistiques de la Corée du Nord.Selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, cet entraînement doit durer 20 minutes. Dès que les sirènes retentiront à 14h, les habitants devront se rendre dans l’abri le plus proche parmi les 17 000 mis à disposition. Quinze minutes plus tard, à la suite du deuxième signal, ils pourront alors quitter le refuge. L’alerte sera définitivement levée à 14h20, et les citoyens seront alors autorisés à retrouver une vie normale.Durant cet exercice, la circulation routière sera, elle aussi, en partie contrôlée. Les automobilistes seront obligés de s’arrêter sur la bande de droite. A Séoul, par exemple, les trois grands axes, Sejong-daero, Gukhoe-daero et Dongil-ro seront concernés par cette restriction.Les activités des hôpitaux et des transports en commun, tels que le métro, le train et l’avion, ne seront quant à elles pas affectées par cet entraînement, et fonctionneront comme à leur habitude.L’emplacement des abris peut être consulté dès maintenant sur Naver, Kakao, Tmap et le site Internet « Safe Korea » (https://www.safekorea.go.kr). Quant à l’ensemble du déroulement de l’opération, il sera retransmis en direct sur KBS 1TV et KBS 1 Radio.