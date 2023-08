Inondations en Corée du Nord : la passivité et l’incompétence de hauts fonctionnaires pointées du doigt

Photo : YONHAP News

Pyongyang a blâmé l’attitude de plusieurs cadres administratifs après les inondations causées par le typhon Khanun. C’est ce qu’a rapporté ce matin le Rodong Sinmun.Le quotidien a rappelé qu’un estran à Nampo, dans la province du Pyongan du Sud, avait été submergé. Avant de critiquer certains responsables pour leurs passivité, irresponsabilité et incompétence. Il a indiqué également qu’ils avaient une influence négative sur le développement économique national. Le journal a ensuite souligné que les hauts fonctionnaires devraient sortir de leur bureau pour être en première ligne dans la résolution des problèmes.Plus tôt, l’agence de presse officielle du pays communiste, la KCNA, a rapporté que Kim Jong-un avait demandé à son Premier ministre Kim Tok-hun de prendre ses responsabilités. Le dirigeant nord-coréen a également ordonné d’identifier les institutions et les personnes qui ont failli à leur tâche et de les punir.