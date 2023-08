Photo : YONHAP News

Le COVID-19 passera du niveau 2 à 4 sur l’échelle des maladies infectieuses et ce à partir du 31 août. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, la cheffe de l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).Jee Young-mee a expliqué que le coronavirus présentait désormais une gravité similaire à celle de la grippe chez les personnes en bonne santé. Selon elle, les autorités sont dotées, de leur côté, d’une capacité de réponse suffisante à cette épidémie. Elle a néanmoins souligné la nécessité de protéger les individus fragiles, tels que les personnes âgées et immunodéprimées. Le port du masque restera donc toujours obligatoire dans les hôpitaux et les installations à haut risque.Le COVID-19 avait été désigné comme une maladie de niveau 1 en janvier 2020. Il avait ensuite été abaissé à 2 en avril 2022.