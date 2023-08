Démographie : vieillissement de la population et hausse des mono-ménages

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, la population est en baisse depuis trois années consécutives et ne cesse de vieillir. Le nombre de personnes recensées en 2023 a diminué de 0,39 % en glissement annuel. Soit environ 200 000 habitants de moins. Dans ce contexte, les mono-ménages deviennent de plus en plus fréquents. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Intérieur dans un rapport publié hier.La situation s’aggrave en raison de l’accélération du vieillissement des citoyens. L’âge moyen en 2022 s’est établi à 44,2 ans, soit 0,5 an de plus que l’année précédente. Chez les hommes, ce chiffre était de 43,1 ans et de 45,4 chez les femmes. Les individus nés en 1971, qui avaient alors 51 ans au moment de l’étude, représentait la plus grande part de la société avec 930 000 personnes.Par ailleurs, le document mentionne le nombre d’habitants vivant en Corée du Sud. Au 31 décembre 2022, plus de 51,4 millions de personnes et environ 23,7 millions de foyers étaient recensés. Parmi ces derniers, 9,7 millions étaient des ménages avec un seul membre. Ils représentaient, en 2021, 40,3 % du total, dépassant ainsi pour la première fois la barre des 40 %. L’année suivante, le taux a grimpé à 41 %, confirmant ce phénomène.Par catégorie d’âge, les plus de 70 ans constituait 19,1 % de ces foyers, la part la plus importante. Viennent ensuite les soixantenaires à 18,1 %. Ces deux tranches d’âge représentaient à elles seules plus d’un tiers des mono-ménages.Par ailleurs, les foyers composés de deux personnes continuent d’être plus nombreux depuis 2012, correspondant aujourd’hui à 65,2 % des ménages. Ceux comptant trois individus ou plus était de 34,7 %, un chiffre en baisse par rapport à l’année précédente.