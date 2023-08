Budget 2024 : assainir les finances et protéger les défavorisés

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a déclaré ce matin que le budget 2024 serait établi en prenant en compte l’assainissement des finances et la protection des citoyens en situation précaire.Lors d’une réunion entre le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le gouvernement, Choo Kyung-ho a présenté les quatre principaux piliers du projet : le renforcement du bien-être des personnes défavorisées, l’investissement pour se préparer à l’avenir, la création d’emplois, le soutien à la réalisation de fonctions fondamentales du pays.Celui qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances a fait savoir que l’enveloppe allouée servirait aussi à l’amélioration des conditions de travail des premiers grades des cadres militaires, à l’établissement d’un système de réponse aux dégâts dus aux inondations et à la lutte contre les nouveaux types de crime.Le plan budgétaire sera examiné la semaine prochaine en conseil des ministres. Il sera ensuite remis à l’Assemblée nationale, le 1er septembre.