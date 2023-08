Attaque à l’arme blanche : le gouvernement annonce une série de mesures

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a annoncé aujourd’hui, en personne, une série de mesures pour lutter contre les attaques aléatoires, et notamment à l’arme blanche, qui se multiplient au pays du Matin clair. Il a comparé ces crimes commis dans les lieux du quotidien avec le terrorisme.Han Duck-soo a déclaré que l’exécutif mènerait des mesures rigoureuses, allant de la prévention jusqu’à la punition, en passant par la réponse sur les emplacements des délits. Selon lui, davantage de caméras de surveillance seront installées et la police sera restructurée afin d’augmenter le nombre de personnel chargé de la sécurité des citoyens.Plus concrètement, le gouvernement a décidé d’introduire de nouveau le système de police auxiliaire, qui avait été supprimé définitivement plus tôt cette année. Dans ce cadre, environ 8 000 soldats en service militaire devraient être conscrits comme des policiers. Le chef de la Police nationale, Yoon Hee-keun, a indiqué qu’il en discuterait avec le ministre de la Défense. Avant d’ajouter que cela prendrait sept à neuf mois pour réinstaurer le système en question.L’exécutif prévoit aussi de durcir les sanctions, en adoptant l’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle et en reconnaissant les menaces ciblant un grand nombre de personnes indéterminées comme un crime. En outre, il accordera aux juges le droit d'hospitaliser les auteurs de ces atrocités.Le chef du gouvernement a aussi souligné qu’il faudrait restaurer les valeurs de la communauté qui relie les uns aux autres. Han a également fait savoir que le soutien pour les victimes sera élargi.