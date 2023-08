Photo : YONHAP News

La Chine semble avoir autorisé les vols Pyongyang-Pékin, trois fois par semaine. Si on en croit l’agence de presse Reuters, les autorités chinoises ont en effet permis les vols qui relient les deux capitales tous les mardis, jeudis et samedis, du 26 mars jusqu’au 28 octobre.Par contre, on ne sait pas encore si Air China, qui reliait aussi ces deux villes asiatiques, va reprendre son service. Depuis que le régime de Kim Jong-un a fermé ses frontières en janvier 2020 en raison du COVID-19, cette compagnie chinoise ne dessert plus cette ligne.Hier, vers 9h17, heure de Pékin, un avion d’Air Koryo a atterri sur le territoire de l’empire du Milieu. Une première en trois ans et sept mois. Il est reparti en début d’après-midi vers Pyongyang avec des ressortissants nord-coréens à bord.