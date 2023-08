Fukushima : la majorité et l’opposition divisées sur le déversement

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, la majorité et l’opposition montrent des réactions radicalement différentes à la veille du rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a tenu aujourd'hui une réunion d’urgence avec l’exécutif. Il a souligné qu’il faudrait au moins quatre ou cinq ans pour que les eaux radioactives atteignent les mers sud-coréennes. Le parti présidentiel conservateur a défendu sa position en évoquant les Etats-Unis et le Canada. D’après lui, ces deux nations ne s’opposent pas au projet de Tokyo, même si elles seront touchées avant le pays du Matin clair.Le chef du groupe parlementaire du PPP, Yun Jae-ok, a, pour sa part, critiqué le Minjoo pour avoir instauré un climat de terreur et essayé de provoquer un conflit politique. Sung Il-jong, le chef d’un groupe de travail sur la protection des mers sud-coréennes du même mouvement, a déclaré, quant à lui, que la population jugerait un jour cette provocation non scientifique.Dans le camp d’en face, à présent. Lee Jae-myung, le chef du Minjoo, a déclaré que le déversement serait écrit dans l’Histoire comme la deuxième guerre du Pacifique. Park Kwang-on, le chef du groupe parlementaire du parti de centre-gauche, a demandé au gouvernement sud-coréen de présenter ses excuses à la population pour avoir été pointé du doigt par des organisations internationales environnementales.La principale force de l’opposition prévoit d’organiser ce soir une manifestation aux bougies devant l’Assemblée nationale, et demain un défilé depuis Gwanghwamun en plein centre de la capitale jusqu’à Yongsan où se trouve le Bureau présidentiel.