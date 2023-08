Météo : un déluge s’abat sur tout le pays

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est Cheoseo qui marque la fin de la chaleur estivale selon le calendrier traditionnel. Les ancêtres avait raison, avec de violentes averses qui sont tombées principalement dans l’ouest, il fait moins chaud en Corée du Sud.Selon Météo-Corée, le nord du territoire, notamment la région métropolitaine, a été la plus touchée, et cela devrait perdurer. En effet, jusqu’à 150 mm de pluie sont attendus d’ici vendredi. Une grande partie du pays – les provinces de Chungcheong, de Jeolla et de Gyeongsang – observera entre 50 et 120 mm. L’île méridionale de Jeju ne sera pas non plus épargnée. Entre 50 et 150 mm, avec des pics à 200 mm voire plus, devrait s’y abattre.Dans ce contexte, de nombreux avertissements de fortes pluies ont été émis : dans le nord-ouest de la province de Gangwon, dans plusieurs zones de la région métropolitaine et sur la côte ouest.Ces intempéries ont fait chuter les températures à certains endroits. A Séoul et à Jeju, le thermomètre n’a affiché que 27 et 29°C respectivement. Les autres villes et régions ont toutefois été au-dessus des 30°C, mais parfois légèrement moins élevées que les jours précédents. Le sud-ouest a plafonné à 30°C, Daejeon a enregistré 31°C tandis que Gangneung et Busan 32°C. Daegu et Andong ont recensé la maximale, 33°C.Est-ce le début alors de l’automne ? Pas encore, puisque la canicule sera de retour ce weekend.