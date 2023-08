JCS : Pyongyang échoue à mettre en orbite un soi-disant satellite espion

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré aujourd’hui un lanceur spatial présumé être un satellite de reconnaissance militaire.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), le pays communise a tiré « ce qu’il affirme être un véhicule de lancement spatial » vers 3h50 depuis la zone de Tongchangri dans le nord-ouest de son territoire. L’engin a été lancé vers le sud et a survolé les eaux territoriales internationales près de l’île sud-coréenne de Jeju, située à l’extrême sud-ouest de la péninsule.Le JCS a estimé que cette tentative avait échoué et qu’elle constituait une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, qui interdisent à Pyongyang tout lancement utilisant les technologies des missiles balistiques.Toujours selon ses explications, si la fusée avait porté un satellite espion, elle était de type « Chollima-1 », à bord duquel le Nord avait tenté, le 31 mai, de mettre en orbite le « Malligyong-1 ».Le JCS a assuré que Séoul poursuivrait, de manière intensive, ses exercices militaires conjoints avec Washington, « Ulchi Freedom Shield », actuellement en cours et maintiendrait aussi sa posture de défense.