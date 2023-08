Pyongyang annonce un 2e échec du lancement d’un satellite espion

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a officiellement annoncé que son deuxième lancement d’un satellite espion avait échoué.Selon l’information publiée ce matin par l’agence de presse officielle du pays communiste KCNA, « l’administration nationale du développement aérospatial (NADA) a procédé au deuxième tir du satellite de reconnaissance Malligyong-1 à bord de la fusée de nouveau type Chollima-1 sur le site de lancement de satellites de Sohae, dans le comté de Cholsan de la province de Pyongan du Nord », située dans le nord-ouest du territoire.Le régime de Kim Jong-un a alors reconnu un nouvel insuccès. Le média d’Etat a en effet précisé que « les premier et deuxième étages du lanceur avaient normalement volé, mais une erreur était survenue dans le système de mise à feu d’urgence au cours du vol du troisième étage ». Avant d’ajouter que la cause de l’accident n’est cependant pas liée à la fiabilité des moteurs de chaque étage, ni aux problèmes de système, et que la NADA la déterminera au plus vite et élaborera des mesures nécessaires pour effectuer un troisième lancement en octobre.Le Nord a fait une telle annonce deux heures à peine après avoir tiré le projectile vers 3h50. Cette nouvelle tentative semble viser à encourager la population à s’unir autour de son leader à l’approche du 75e anniversaire de la fondation du royaume ermite, le 9 septembre. A noter aussi qu’elle a lieu, alors que Séoul et Washington effectuent actuellement leurs exercices militaires combinés « Ulchi Freedom Shield ».