Le NSC sud-coréen se réunit aussitôt après la nouvelle bravade de Pyongyang

Le Conseil sud-coréen de sécurité nationale (NSC) a convoqué d’urgence aujourd’hui son comité permanent, aussitôt après la nouvelle provocation de Pyongyang. Avant cela, son patron Cho Tae-yong a informé le président de la République des détails sur le lancement du projectile nord-coréen censé être un missile balistique.Selon un communiqué de presse publié par le NSC, les participants à la réunion ont fortement dénoncé une violation grave des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, qui prohibent tout lancement du Nord ayant recourt aux technologies des missiles balistiques. Ils ont également pointé le fait que le régime de Kim Jong-un continue de gaspiller ses ressources, déjà insuffisantes, pour ses bravades imprudentes, au détriment de la vie de ses habitants.Les membres du comité permanent ont aussi affiché leur convergence de vues sur la nécessité de faire payer à la dictature le prix proportionné de ses violations répétées des résolutions onusiennes, et de resserrer la coopération avec les Etats-Unis et le Japon en vue de bloquer ses activités illicites telles que le piratage informatique ou le trafic en haute mer.Après avoir été briefé sur les résultats de leurs discussions, Yoon Suk-yeol a ordonné d’œuvrer pour concrétiser rapidement les accords intervenus lors de sa rencontre avec les dirigeants américain et japonais, vendredi dernier à Camp David. Il s’agit notamment d’échanger entre leurs pays les renseignements sur les tirs de missiles nord-coréens, d’étoffer leur coopération tripartite en matière de défense anti-missile et d’organiser régulièrement leurs manœuvres militaires communes.Le chef de l’Etat a en même temps demandé de partager avec Washington et Tokyo les analyses du NSC et de se préparer aussi à la possibilité de provocations supplémentaires du royaume ermite.