Satellite nord-coréen : Washington dénonce la violation des résolutions onusiennes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain a lui aussi commenté le deuxième lancement d’un satellite espion nord-coréen.En réponse à la question d’un journaliste de la KBS, le porte-parole de son département d’Etat a affirmé que « le véhicule de lancement spatial tiré par Pyongyang regroupe les technologies identiques à celles utilisées pour les missiles balistiques, y compris l’ICBM ou celles interchangeables les unes des autres ». En d’autres mots, tout tir du pays communiste ayant recours à ces technologies constitue une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Le ministère américain en a profité pour annoncer une nouvelle fois que « Washington cherchait toujours à renouer le dialogue avec le régime de Kim Jong-un » et pour appeler celui-ci à « s’abstenir de comportements menaçants et à engager lui aussi une diplomatie sérieuse et durable ».