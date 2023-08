Fukushima : les contestations contre le déversement se poursuivent en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Alors que le rejet des eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima Daiichi au Japon a débuté aujourd'hui, des voix contestataires continuent de s’élever dans la société sud-coréenne.Devant l'ambassade du Japon à Séoul, des citoyens se sont réunis hier soir pour protester contre le déversement. Ils ont haussé le ton pour dire que l'océan « n'est pas une poubelle ». Un peu avant, une conférence de presse y a été organisée afin de dénoncer le projet du gouvernement nippon, qui « n'est pas suffisamment fondé scientifiquement ».Les sud-Coréens ont également demandé à leur président Yoon Suk-yeol de s'opposer à la décision « égoïste et irresponsable » de Tokyo et de porter plainte devant le Tribunal international du droit de la mer (TIDM).Même durant les manifestations dites du « mercredi », tenues hier, des voix contestataires se sont élevées contre le projet du gouvernement de Fumio Kishida. Pour certains, il s’agit même d’un acte de terrorisme nucléaire contre le pays du Matin clair, voire le monde entier. Ces rassemblements se déroulent tous les mercredis depuis 1992 pour dénoncer l’esclavage sexuel du Japon impérial pendant la Seconde guerre mondiale.D'autres conférences de presse du genre ont eu lieu également devant le Bureau présidentiel de Yongsan, les principaux bâtiments administratifs et de nombreux bureaux locaux des partis politiques.Un grand rassemblement de citoyens est prévu ce samedi sur la place de Gwanghwamun, en plein centre de Séoul. Il sera organisé par les deux principales fédérations syndicales, la KCTU et la FKTU, ainsi que diverses ONG.