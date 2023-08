La BOK gèle son taux directeur pour la 5e fois de suite

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) n’a pas déjoué les pronostics des observateurs, en conservant son taux directeur à 3,5 %. Elle a rendu cette décision aujourd’hui à l’issue de la réunion de son comité de politique monétaire.C’est la cinquième fois consécutive depuis le début de l’année que l’institution gèle son taux d'intérêt de référence. Principale explication à cela : si l’inflation continue sa tendance baissière, elle devrait rester supérieure à l’objectif fixé pendant un certain temps. Il convient donc de maintenir le resserrement. A cela s’ajoute l’endettement des ménages qui inquiète. Autrement dit, il est difficile d’abaisser le taux. De plus, l’incertitude grandit autour de la politique monétaire et des activités économiques des principaux pays industrialisés.L’écart maximal des taux directeurs entre le pays du Matin clair et les Etats-Unis s’élève désormais à deux points.En ce qui concerne la croissance économique pour cette année, la banque centrale a également maintenu sa prévision de mai, à 1,4 %. Selon ses explications, en dépit de la crise immobilière en Chine et la politique monétaire resserrée des Etats-Unis, l’économie nationale devrait s’améliorer au second semestre. Idem pour la consommation et les exportations.Pour l’année prochaine, la BOK table sur une croissance de 2,2 %, contre 2,3 attendus en mai.