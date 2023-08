Fukushima : Séoul présente des mesures de surveillance

Photo : YONHAP News

Alors que le Japon commence à rejeter les eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi, le Premier ministre sud-coréen a rendu publique la réaction de son gouvernement via un communiqué.Han Duck-soo a, tout d’abord, fait part des efforts que Séoul déployait depuis des années pour établir des mesures efficaces destinées à préserver la santé et la sécurité de ses citoyens, face au projet japonais. Il a ensuite expliqué ce qui a été convenu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et Tokyo.Des experts sud-coréens seront dépêchés une fois tous les quinze jours au bureau de l'AIEA installé sur place pour vérifier l'état du déroulement du rejet. Quand ils n'y seront pas présents, le Japon fournira à son voisin les données en la matière, avec une mise à jour chaque heure. Le pays du Matin clair et le gendarme mondial du nucléaire vont ainsi rapidement désigner chacun un responsable en charge du partage des informations, pour que la communication bilatérale commence dès aujourd'hui. Des visioconférences seront organisées régulièrement entre ces deux personnes.Han a alors appelé Tokyo à mener un partage d'informations transparent et responsable tout au long du déversement qui durera au moins 30 ans.Par ailleurs, le chef du gouvernement sud-coréen a rappelé que l'interdiction des importations des produits halieutiques japonais serait maintenue. En effet, les ressources maritimes provenant de huit préfectures, dont celle de Fukushima, ainsi que 27 produits agricoles récoltés dans quinze préfectures nippones ne peuvent entrer dans la péninsule.