Satellite nord-coréen : Séoul, Washington et Tokyo d’accord pour prendre leurs propres sanctions

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon se sont mis d'accord pour étudier leurs propres sanctions à prendre contre la Corée du Nord, en réponse à sa deuxième tentative de lancement d’un satellite espion. Les trois nations sont parvenues à une telle entente lors d’un échange téléphonique aujourd’hui entre leurs ministres des Affaires étrangères, qui ont alors discuté des mesures à mettre en place face à la nouvelle bravade de Pyongyang.Les chefs de la diplomatie des trois pays partenaires ont condamné fermement et unanimement le tir de missile balistique présenté par le régime de Kim Jong-un comme lanceur spatial.Le sud-Coréen Park Jin a proposé de poursuivre la coopération tripartite sur la scène internationale pour faire passer au Nord un message cohérent et coordonné. Dans le même temps, il a souligné l’importance de travailler main dans la main pour couper les sources de financement du développement nucléaire et balistique du pays communiste, et pour faire face à la possibilité de ses nouvelles provocations.Park, Antony Blinken et Yoshimasa Hayashi se sont par ailleurs engagés à concrétiser minutieusement les accords auxquels sont parvenus leurs dirigeants au cours de leur sommet tenu la semaine dernière à Camp David. Leur entretien téléphonique s’inscrit justement dans le cadre de l’un de ces pactes.