Fukushima : les coopératives de pêches sud-coréennes se veulent rassurantes

Photo : KBS News

La Fédération sud-coréenne des coopératives de pêche (Suhyup) tente de calmer l’inquiétude de la population. Dans une déclaration publiée aujourd’hui, elle a fait part de ses revendications à l’adresse de la classe politique et du peuple.La Suhyup y a affirmé que les mers sud-coréennes et leurs produits restaient sûrs. Elle s’est pourtant engagée à arrêter des opérations de pêche, si le niveau des substances radioactives est supérieur à celui de référence.Selon la fédération, malgré la sécurité fiable des produits halieutiques locaux, la consommation de certains d’entre eux a considérablement fléchi avant même le début de l’évacuation des eaux contaminées de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima au Japon. Ses membres en ont rejeté la responsabilité sur la polémique politique autour de ce projet nippon et sur les fausses informations le concernant.Ces responsables ont par ailleurs exhorté leur gouvernement à mettre en place des mesures visant à relancer la consommation et l’administration de Fumio Kishida à « traiter » les eaux usées conformément aux normes et aux droits internationaux.