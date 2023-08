Satellite nord-coréen : Washington appelle Pyongyang à arrêter immédiatement ses provocations

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden a fortement condamné le tir d’une fusée spatiale nord-coréenne, présentée par Pyongyang comme un lanceur de satellite de reconnaissance militaire.Dans un communiqué publié aujourd’hui par son porte-parole, le Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche a indiqué qu’en dépit de son échec, ce lancement utilisant les technologies des missiles balistiques viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, envenime également les tensions et déstabilise la situation sécuritaire dans la région comme dans les autres parties du monde.Dans ce texte, la présidence américaine enjoint les autres nations à dénoncer elles aussi la tentative d’aujourd’hui et le régime de Kim Jong-un à revenir à la table des négociations, au lieu de multiplier ses provocations. Avant d’ajouter que les Etats-Unis prendront toutes les mesures nécessaires pour leur propre sécurité et pour la défense de leurs deux principaux alliés d’Asie.Même tonalité dans la réaction du département d’Etat. En réponse à la question d’un journaliste de la KBS, son porte-parole a affirmé que « le véhicule de lancement spatial tiré par Pyongyang regroupe les technologies identiques à celles utilisées pour les missiles balistiques, y compris l’ICBM ou celles interchangeables les unes des autres ». En d’autres mots, tout tir du pays communiste ayant recours à ces technologies constitue une violation de plusieurs résolutions onusiennes.Le Commandement pour la zone indopacifique (Usindopacom) a pour sa part annoncé être en train d’évaluer la situation avec les alliés et les partenaires des USA. Il a répété que l’engagement de Washington envers la défense de Séoul et Tokyo restait indéfectible, même si le lancement d’aujourd’hui ne représente pas une menace immédiate pour le territoire américain et ces deux alliés.