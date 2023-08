Météo : de la pluie jusqu’à vendredi matin

Photo : YONHAP News

Alors que le pays du Matin clair est couvert ce jeudi, des averses intempestives frapperont un peu partout, et plus fortement les régions du sud.Le quart sud-est a observé des trombes d’eau toute la journée, entre 50 et 120 mm, pouvant atteindre par endroit plus de 150 mm. Des avertissements ont été émis à Busan et à Ulsan, entre autres. La partie est de la province de Jeolla du Sud a également été particulièrement sous les flots. 30 à 120 mm selon les données de Météo-Corée. Pour le reste du territoire, 5 à 60 mm de précipitations sont attendus.Ces intempéries devraient se poursuivre jusqu’à demain, avant une accalmie et le retour du soleil.Du côté du mercure, il est passé sous la barre des 30°C sur la majorité de la Corée du Sud, une première depuis plusieurs semaines. Gangneung a enregistrée 27°C, la valeur la plus faible, Busan et Daegu, ont recensé 28°C, comme une bonne partie du sud-est, tandis que Séoul a culminé à 29°C. Les villes de Cheongju, Daejeon et Gwangju sont montées, quant à elles, jusqu’à 31°C, la maximale du jour.