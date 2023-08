Blackpink va achever sa tournée mondiale au Gocheok Dome

Photo : YONHAP News

« Born Pink », la tournée mondiale du girls band sud-coréen Blackpink, va s’achever les 16 et 17 septembre prochains au Gocheok Sky Dome situé dans l’arrondissement du même nom à Séoul. C’est ce qu’a annoncé, hier, sa maison de disques et agence de promotion YG Entertainment.C’est la première fois qu’un groupe féminin de la k-pop monte sur la scène de cet immense stade de baseball en forme de dôme. Ce dernier est principalement utilisé pour les matchs de baseball donc, mais avec une capacité d’accueil de quelque 20 000 spectateurs, il sert aussi de salle de concert.Le quatuor, rappelons-le, avait débuté sa tournée mondiale en octobre dernier au parc olympique à Séoul. Et depuis il s’est produit à 64 reprises dans 34 villes de 24 pays différents. Demain, c’est au tour des fans californiens de rencontrer Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé à Los Angeles.