Fukushima : Pyongyang dénonce le rejet des eaux contaminées

Photo : YONHAP News

Face au rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi au Japon qui a débuté hier, Pyongyang a appelé Tokyo à arrêter immédiatement cette opération qu'elle qualifie de « crime contre l’humanité ».Dans un communiqué du porte-parole du ministère des Affaires étrangères diffusé par l’Agence centrale de presse KCNA, le régime de Kim Jong-un a souligné que le déversement des eaux polluées contenant une grande quantité de substances radioactives détruirait l'environnement écologique de la planète et menacerait la survie de l'humanité.La Corée du Nord a affirmé que son voisin optait pour le rejet des eaux contaminées parce que cela nécessitait moins de coûts et moins d'efforts. Il a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une question qui pouvait être acceptée par la garantie des Etats-Unis et de leurs alliés. Selon lui, l’archipel trompe la communauté internationale en prétendant que ces eaux sont « propres », mais il a été scientifiquement prouvé qu’elles contenaient une grande quantité de nucléides dangereux tels que le tritium, le césium ou encore le strontium.Le pays communiste a ordonné au Japon de stopper immédiatement ce rejet extrêmement dangereux qui représente une menace sérieuse pour la sécurité humaine et l'avenir de l'humanité. Il a également souligné que Tokyo devrait assumer entièrement la responsabilité de toutes les conséquences catastrophiques résultant de ce déversement.