Satellite nord-coréen : les réactions de la communauté internationale s’enchaînent

Photo : YONHAP News

Les condamnations internationales se succèdent après que la Corée du Nord a annoncé hier l’échec de sa deuxième tentative pour mettre en orbite un satellite espion.Dans un communiqué publié par son porte-parole, le secrétaire général des Nations unies a redit que « tout lancement de la Corée du Nord utilisant les technologies des missiles balistiques est contraire aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu ».Le G7 a lui aussi fustigé cette nouvelle provocation. Les chefs de la diplomatie de ses sept pays membres ont alors pointé du doigt les Etats qui soutiennent le régime de Kim Jong-un au sein du Conseil, ce qui conduit, selon eux, celui-ci à répéter ses bravades imprudentes. Du coup, ces ministres les ont exhortés à appliquer les résolutions onusiennes contre le royaume ermite. Ils visent la Chine et la Russie, qui sont toujours opposées à des sanctions supplémentaires contre leur allié.Le Pentagone a pour sa part indiqué que peu importe sa finalité, le tir de l’engin nord-coréen est une provocation. Le département de la Défense des Etats-Unis a ajouté qu’il continuerait ses consultations avec Séoul et Tokyo sur le troisième essai que Pyongyang a promis hier de réaliser en octobre.Ces trois nations ont déjà réaffirmé leur engagement de travailler main dans la main.A ce propos, l’ambassadeur de Corée du Sud aux USA a précisé que les trois partenaires coopéreraient plus systématiquement et plus étroitement face à la Corée du Nord, et plus particulièrement concernant ses menaces balistiques. Avant d’ajouter qu’ils étudient aussi la possibilité d’ouvrir une ligne de communication directe entre eux.