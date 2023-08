Drame d'Itaewon : les familles des victimes réclament l’adoption d’une loi spéciale

Photo : YONHAP News

Les familles des victimes de la bousculade mortelle d'Itaewon, qui a eu lieu le 29 octobre 2022, ont organisé hier soir un événement pour commémorer le 300e jour post-tragédie.Selon elles, 300 jours après la catastrophe, l’enquête pour identifier les causes et punir les responsables n’a pas porté ses fruits. Le 30 juin dernier, un projet de loi spéciale a été désigné comme nécessitant un traitement rapide, mais son examen par le Comité d’administration et de sécurité de l’Assemblée nationale ne se déroulerait pas correctement.Le représentant de l’association des familles des victimes a souligné le désespoir de ces dernières à la vue des personnes responsables de la sécurité du quartier - où la tragédie a eu lieu - détenues, puis remises en liberté.Lee Jung-min a également affirmé qu’il faudrait adopter une loi spéciale pour restaurer l’honneur des 159 personnes ayant perdu la vie, et de faire appel à un organisme d’enquête indépendant afin de clarifier les raisons de leur mort injuste.