Satellite nord-coréen : Pyongyang cache l’échec du lancement à la population

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé assez rapidement au monde entier, hier, via son agence de presse officielle, la KCNA, que le deuxième lancement de satellite de reconnaissance Malligyong-1 avait échoué. Cependant, les médias locaux, consultés par les habitants, tels que le journal officiel du Parti des travailleurs Rodong Sinmun et la télévision centrale KCTV n’ont toujours pas rapporté cet insuccès.Aujourd’hui, le pays communiste a célébré le 63e anniversaire du « Seongunjeol ». Créé en 1960, il commémore l’inspection par Kim Jong-il d’une division de chars, qui a été la première à entrer à Séoul pendant la guerre de Corée. A cette occasion, le Rodong Sinmun a loué son ancien leader pour avoir hissé la Corée du Nord parmi les puissances nucléaires et a appelé l’armée à une loyauté absolue envers son fils Kim Jong-un, l’actuel dirigeant, et le Parti des travailleurs.