Séoul et Washington se concertent en marge de la réunion des ministres du Commerce du G20

Photo : YONHAP News

Les ministres du Commerce et de l’Investissement du G20 se sont retrouvés hier à Jaipur en Inde pour leur réunion annuelle.La Corée du Sud y est représentée par son ministre délégué au Commerce Ahn Duk-geun. En marge de cette conférence qui doit s’achever aujourd’hui, celui-ci s’est entretenu en tête-à-tête avec ses homologues de neuf pays, dont les Etats-Unis, la Chine, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. L’occasion pour eux de resserrer la coopération entre le pays du Matin clair et chacune de ces nations.Au cours de sa rencontre avec la représentante américaine pour le Commerce (USTR), Katherine Tai, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de coopération pour mettre en place au plus vite les mesures de suivi du récent sommet de leurs présidents avec le Premier ministre japonais, tenu à Camp David aux USA, et pour faire progresser le Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEP). Ce forum rassemble, à l’initiative de Joe Biden, plus de dix Etats de la région, dont la Corée du Sud. Les deux parties sont aussi convenues de poursuivre leurs consultations bilatérales sur d’autres préoccupations commerciales.Les discussions entre Ahn et son interlocuteur chinois Wang Shouwen ont elles aussi été dominées par les moyens de travailler main dans la main pour doper les échanges commerciaux et les investissements entre leurs pays.Le ministre délégué sud-coréen a également rencontré la patronne de l’Organisation internationale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala. La réforme de cette institution basée à Genève en Suisse et sa prochaine conférence ministérielle ont été au cœur de leur conversation.