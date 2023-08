Parlement : adoption en commission de la loi sur l’accouchement protégé

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a fait un pas en avant vers l’adoption de la législation visant un accouchement protégé par l'Etat.Aujourd’hui, une proposition de loi dédiée a été adoptée en commission. Elle porte un nom très long, à savoir « la loi ad hoc sur le soutien aux grossesses en danger et à l’accouchement protégé, ainsi que sur la protection des enfants ». Il s’agit d’aider les femmes enceintes en proie à des difficultés sociales et économiques à accoucher dans l’anonymat et à déclarer la naissance des bébés par l’intermédiaire de la collectivité locale concernée, si elles le souhaitent.L’enjeu du texte est bien entendu de protéger les femmes qui pâtissent des difficultés en raison de leur grossesse ou leur accouchement et d’assurer aux enfants un environnement dans lequel ils peuvent grandir en sécurité.La loi a pourtant suscité un problème. L’enfant ainsi né aura du mal à obtenir les informations sur sa mère biologique, s’il veut le faire plus tard. Afin de le résoudre, il a été décidé de conserver tous les documents liés à l’accouchement afin de les fournir, si nécessaire dans l’avenir, bien sûr avec l’accord de la mère et de sa progéniture.L’idée de légiférer en la matière a germé après les récentes révélations de multiples scandales d’abandon et d’homicide des bébés non déclarés à leur naissance, dits « les bébés fantômes ou ceux de l’ombre ». Ces affaires ont défrayé la chronique en Corée du Sud.