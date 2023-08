Air Koryo : un vol en provenance de Pyongyang atterrit à Vladivostok

Photo : YONHAP News

La liaison aérienne entre Pyongyang et Vladivostok, suspendue depuis plus de trois ans à cause du COVID-19, a repris du service. Ce matin, à 11h14, un avion en provenance de la capitale nord-coréenne a atterri à l’aéroport russe. Il doit retourner au nord du 38e parallèle cet après-midi.Cette liaison est la seule connexion aérienne entre la Corée du Nord et la Russie. Dans le passé, les avions d'Air Koryo effectuaient régulièrement deux vols par semaine. Toutefois, en février 2020, le régime de Kim Jong-un les avait suspendus en raison de la propagation du coronavirus et la fermeture des frontières.Un responsable de l’aéroport de Vladivostok a fait savoir à la KBS qu’un autre vol reliant les deux villes est prévu le 28 août prochain.