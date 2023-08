Fukushima : aucune anomalie détectée lors du rejet des eaux contaminées, selon Séoul

Photo : YONHAP News

Au lendemain du début du rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, le gouvernement sud-coréen estime que l'opération se déroule de manière stable et sans aucune anomalie selon le plan prévu. C'est ce qu'a indiqué le premier adjoint du chef du Bureau de coordination politique lors d'un briefing tenu aujourd'hui.Park Gu-yeon a fait savoir que Séoul est en train de suivre le déroulement du déversement des eaux polluées au Japon à travers les données transmises en temps réel par la compagnie d'électricité Tepco, ainsi que par le biais des lignes directes de communication entre les autorités diplomatiques et de régulation des deux pays. Il a précisé qu'une équipe composée de spécialistes de l'Institut coréen de sûreté nucléaire (KINS) se charge de cette surveillance et que l'exécutif mettra en place d'éventuelles mesures destinées à la protection de la sécurité et de la santé de la population, si jugées nécessaires.Séoul, Tokyo et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) se sont par ailleurs mis d'accord pour que des experts sud-coréens effectuent un examen sur place en se rendant au bureau de l'AIEA à Fukushima toutes les deux semaines. Selon Park, une première visite devrait avoir lieu ce week-end.A la question de savoir si le gouvernement sud-coréen a accepté de facto le plan nippon, le haut fonctionnaire a réitéré que « l'exécutif n'est pas en faveur du déversement dans l'océan des eaux contaminées » et qu’« il s'oppose à tout rejet non conforme aux normes internationales ou aux faits scientifiques ».Enfin, il a été annoncé que Séoul continuera à employer l'expression « eaux contaminées », tout en laissant ouverte la possibilité d'une modification en fonction de l'évolution de la situation. A ce propos, le vice-ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Park Sung-hoon, a fait état du mécontentement exprimé par des pêcheurs et des marchands de poissons du pays du Matin clair face à l’utilisation d’une telle expression. Sur l’archipel, le terme « eaux traitées » est utilisé.