Satellite nord-coréen : le Conseil de sécurité de l’Onu se réunit aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies va se réunir en session formelle à son siège à New York, à la suite de la dernière tentative de la Corée du Nord pour mettre en orbite un satellite espion. La réunion qui débutera vendredi à 15h, heure locale, sera placée sous le thème : « Non-prolifération : République populaire démocratique de Corée ».Les membres de l’organe exécutif de l’Onu discuteront des mesures à prendre après la nouvelle provocation du régime de Kim Jong-un. Bien que soldé par un échec, le lancement de jeudi a fait appel à des technologies des missiles balistiques et ainsi violé les résolutions du Conseil. Dans un communiqué publié par son porte-parole, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres avait déjà souligné cette transgression.Cette réunion a été convoquée à la demande des sept pays membres du Conseil, dont notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France ou encore le Japon, ainsi que de la Corée du Sud. Par ailleurs, un représentant nord-coréen pourrait y prendre part pour faire valoir la légitimité de la démarche de son pays.Il est toutefois peu probable que le rassemblement débouche sur la publication d'une déclaration ou l'adoption d'une résolution contre la Corée du Nord, vu la position de la Chine et de la Russie, membres permanents du Conseil de sécurité et proches alliés de cette dernière.