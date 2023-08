Emploi : augmentation de 450 000 postes en glissement annuel

Photo : KBS News

Au premier trimestre de cette année, le nombre d'emplois salariés en Corée du Sud s'est établi à 20,2 millions, soit 457 000 emplois de plus sur un an. Il s'agit de la hausse la plus faible depuis le quatrième trimestre 2021, période pendant laquelle le COVID-19 sévissait. Le rythme des créations de postes continue en effet de ralentir après avoir enregistré un pic au premier trimestre 2022 avec 752 000 emplois supplémentaires.Par tranche d’âge, les nombres de postes pour les plus de 60 ans et les quinquagénaires ont cru respectivement de 305 000 et de 141 000 en glissement annuel. Cependant, pour les trentenaires, seuls 38 000 ont nouvellement été créés. Chez les 20-29 ans, le chiffre a reculé de 61 000. Une baisse qui se poursuit pour le deuxième trimestre d’affilée.Par secteur, dans le privé, il s'est particulièrement bien porté dans le BTP et dans l'industrie manufacturière, avec 92 000 et 54 000 postes de plus respectivement. Dans le public, 87 000 l'ont été dans la santé et le bien-être, tandis que le chiffre a baissé de 2 000 dans l'administration publique.Enfin, les emplois occupés par les mêmes travailleurs pour une période d'au moins un an représentaient 70,1 % du total. 17 % ont vu leurs occupants renouvelés, et 12,9 % ont été nouvellement créés.