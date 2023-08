Météo : grand soleil jusqu’à dimanche matin

Photo : Getty Images Bank

La fin de semaine sera radieuse au pays du Matin clair, du moins jusqu'à dimanche matin. Après de nombreux jours couverts et pluvieux, le soleil fera enfin sa réapparition dans le ciel. Cette embellie a démarré dès vendredi.Les prévisions de Météo-Corée de la veille se sont confirmées. Quelques averses sont tombées très tôt ce matin, avant le retour rapide du beau temps. Les nuages se sont dissipés sur une grande partie du territoire et le ciel s’est éclairci. Le mercure est remonté au-dessus des 30°C.Samedi, les conditions météorologiques seront encore meilleures. Le soleil illuminera tout le sud de la péninsule et les températures seront sensiblement identiques à la veille.Enfin dimanche, les premières perturbations toucheront le sud-est, Busan et Ulsan en particulier. Le ciel redeviendra gris sur la moitié nord avec des averses sur le littoral est et sur l’île méridionale de Jeju. Seuls les habitants de la province de Jeolla du Sud devraient pouvoir profiter du soleil jusqu’à la fin du week-end.