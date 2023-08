KCC : Lee Dong-kwan entre en fonction

Photo : YONHAP News

Lee Dong-kwan, le nouveau président de la Commission de la Communication (KCC), a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui.Dans son discours d'intronisation ce matin, le patron fraîchement arrivé a mis l'accent sur la réforme structurelle de la radiodiffusion publique, qui sera menée rigoureusement. Il a vivement critiqué cette dernière en déclarant qu'elle avait, entre autres, « divisé l’opinion publique ». Il a alors promis de rétablir la confiance envers la radiodiffusion publique qui, selon lui, jouit d'un pouvoir indiscutable.Des réglementations strictes seront également introduites pour les plateformes en ligne. Dans son speech, Lee a mis en garde contre les fausses informations diffusées sur les portails et les réseaux sociaux, soulignant leur influence néfaste sur la démocratie.A noter que l’institution sera temporairement dirigée conjointement par le duo Lee Dong-kwan- Lee Sang-in, ce dernier étant commissaire permanent. En effet, les trois autres sièges de la commission sont toujours vacants.La KCC, sous la houlette de la paire Lee, pourrait, d’un point de vue légal, mettre en œuvre plusieurs décisions telles que le remplacement des dirigeants des chaînes publiques. Cette approche favoriserait un traitement rapide des dossiers cruciaux sans attendre la nomination des trois autres commissaires permanents.Par exemple, la première réunion a porté sur des questions clés, notamment les postes non-occupés au sein des conseils d'administration de deux sociétés de radiodiffusion publique, ceux de MBC et de la chaîne éducative EBS.En réponse, le syndicat national des travailleurs des médias a comparé la nomination de Lee Dong-kwan à une condamnation à mort. De plus, il a souligné que chaque tentative remettant en question les droits de la population, comme la dissolution des médias publics ou les démarches de privatisation, sera confrontée à une vive résistance.Malgré la polémique entourant le harcèlement scolaire impliquant son fils et les inquiétudes concernant son influence sur la presse, Lee Dong-kwan est devenu le 16e haut fonctionnaire sous l’administration de Yoon Suk-yeol à avoir été nommé sans audition de confirmation parlementaire.