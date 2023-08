Fukushima : arrivée de trois experts sud-coréens au Japon

Photo : YONHAP News

Trois experts sud-coréens sont arrivés hier au Japon pour vérifier la situation liée au déversement des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi. Ils se sont dirigés directement vers le bureau de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dans la petite ville de Naraha.La durée de leur séjour et leurs activités concrètes seront déterminées après des discussions avec l’organisation onusienne.De son côté, Tokyo a dépêché, au lendemain du rejet des eaux usées, un bateau recueillant de l’eau de mer. D’après NHK, le ministère de l’Environnement japonais a annoncé que les niveaux de tritium étaient en dessous de 10 becquerels par litre dans 11 lieux situés dans un rayon de 40 km autour de la centrale en question. Dans trois d'entre eux, les concentrations d’autres matières radioactives, comme le césium, n’ont pas dépassé non plus les limites réglementaires. Le ministre nippon Akihiro Nishimura a précisé que ce déversement « n’aurait aucune répercussion sur les êtres humains et l’environnement ».Par ailleurs, une enquête sur ce projet a été menée dans l'archipel pour la première fois depuis le début des opérations. Le sondage montre que presque la moitié des Japonais y sont favorables. Toutefois, environ 60 % des interrogés qualifient les explications de leur gouvernement et de la Tepco, l’opérateur de la centrale, d’insuffisantes.Masao Uchibori, le gouverneur de la préfecture de Fukushima, a déclaré que « les pêcheurs de la région espéraient seulement poursuivre leurs activités dans leur mer précieuse ».