Fukushima : réactions différentes dans le monde politique sud-coréen

Le Minjoo a haussé la voix ce week-end pour critiquer le déversement des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi, tandis que le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a accusé la principale force de l’opposition d’être responsable de la baisse de la consommation des produits halieutiques.Le PPP a indiqué que la plus grande menace actuelle pour les sud-Coréens n’était pas le rejet des eaux radioactives mais les provocations politiques accompagnées d’histoires inventées. Son porte-parole Yoo Sang-beom a déclaré que la vérité serait dévoilée tôt ou tard. Avant d’ajouter que la vie des pêcheurs serait néanmoins menacée.Des élus du Minjoo ont participé, pour leur part, samedi et dimanche à Fukushima, à des manifestations contre le projet nippon. Woo Won-shik, le chef d’un comité de mesures visant à empêcher le rejet en mer des eaux usées et élu du parti de centre-gauche, a souligné que cette lutte n’avait pas de caractère antijaponais. Selon lui, il s’agit d’un combat juste pour protéger les mers et les futures générations.La principale force de l’opposition a aussi proposé à la formation au pouvoir un débat public. Elle exhorte le président de la République à exprimer clairement son opinion. Park Gwang-on, le président du groupe parlementaire du Minjoo, a demandé au gouvernement d’expliquer quel lien ce dernier a avec le rejet, pourquoi il n’a jamais dit s’y opposer et comment il compte assurer la sûreté du projet japonais.Par ailleurs, le PPP et le Minjoo tiendront aujourd’hui chacun un programme rassemblant tous leurs députés à l’approche de l’ouverture de la session ordinaire du Parlement, en septembre. Ils devraient discuter non seulement des réponses au rejet des eaux usées par Tokyo et de la session ordinaire automnale, mais aussi des élections législatives 2024.