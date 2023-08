Produits de la mer : le montant des exportations en baisse de 11,5 %

Photo : KBS News

Le montant des exportations de produits halieutiques sud-coréens a reculé de 11,5 % lors des sept premiers mois de l’année, en glissement annuel, pour s’élever à 1,74 milliard de dollars.Selon la Société de commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche (aT), le pays du Matin clair a vendu, de janvier à juillet, un total de 431 600 tonnes de produits de la mer, soit une chute de 26,9 % par rapport à la même période de l’an dernier, estimée à 1,97 milliard de dollars. Rappelons que ces exportations sur cette même période s’étaient établies à 1,35 milliard et 1,51 milliard de dollars respectivement en 2020 et 2021.Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé, de son côté, que ses cantines offriraient des plats concoctés avec des produits maritimes « made in Korea » à partir d’aujourd’hui jusqu’au 1er septembre. L’exécutif prévoit aussi de mobiliser une enveloppe de 64 milliards de wons, l’équivalent de 44,8 millions d’euros, pour stimuler la consommation des poissons et des fruits de mer.