Séoul cherche à déménager la statue d’un ancien combattant de l’indépendance

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense cherche à déménager la statue du militant indépendantiste coréen Hong Beom-do, érigée à l'Académie militaire de Corée dans le quartier de Nowon, à Seoul. La raison : le défunt général avait adhéré au Parti communiste de l'URSS durant le mouvement d’indépendance.Le président de l’Héritage de l’indépendance de la Corée, a ouvertement protesté contre cette décision. Lee Jong-chan a souligné que cinq personnalités reproduites comme statue, dont Hong, étaient des héros de la guerre d’indépendance.Les partis de l’opposition n’ont pas tardé à réagir eux aussi. Yoo Seung-min, ancien député, a critiqué ce choix expliquant que Hong n’avait rien à voir avec l’établissement du régime communiste de la Corée du Nord ou la guerre de Corée. Il a précisé que le général était décédé deux ans plus tôt que la libération de Corée.Le Minjoo, la principale formation de l’opposition, a défini le retrait de la statue comme la couleur politique démodée et une provocation de l’administration de Yoon Suk-yeol à l’approche des élections législatives.Le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué, pour sa part, que le ministère aurait l’intention de relocaliser la statue dans un endroit plus adéquat. Il a déclaré qu’une décision serait prise après des concertations.