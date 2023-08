Satellite nord-coréen : le Conseil de sécurité de l'Onu ne parvient à aucun résultat concret

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni vendredi dernier pour discuter du dernier lancement, le 24 août, d’un satellite militaire de la Corée du Nord. Cependant, la réunion s'est achevée sans aboutir à des résultats concrets. Les deux Corées, bien que pays non membres du Conseil, y ont participé en tant que parties concernées.L'ambassadrice américaine auprès de l’Onu a qualifié ce tir de violation des résolutions onusiennes. Linda Thomas-Greenfield a ensuite critiqué Pyongyang de vouloir procéder à un nouvel essai en octobre, un acte susceptible d'accroître les tensions en Asie de l'Est.Les membres permanents, dont le Royaume-Uni et la France, ont également condamné le régime de Kim Jong-un. Cependant, en raison de l'opposition de la Chine et de la Russie, proches alliées du royaume ermite, aucune sanction, ni déclaration officielle n'a été adoptée.L'ambassadeur sud-coréen, Hwang Joon-kook, a regretté, pour sa part, la présence de hauts responsables chinois et russes au défilé militaire de Pyongyang en juillet dernier, y voyant un appui aux démonstrations de puissance nucléaire.De son côté, son homologue nord-coréen, Kim Sung, a affirmé que ces essais relèvent de la souveraineté de son pays, rejetant les résolutions de l’Onu.