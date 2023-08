La Corée du Nord officialise la réouverture de ses frontières

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé hier la réouverture de ses frontières. Il s'agit d'une première en trois ans et sept mois après la fermeture du pays pour lutter contre le COVID-19. Les ressortissants, qui se trouvent à l’étranger, devraient rentrer chez eux en masse.Un avion d’Air Koryo, la compagnie aérienne nationale du royaume ermite, a atterri vendredi dernier à l’aéroport international de Pékin-Capitale, en Chine. Ji Jae-ryong, ancien ambassadeur nord-coréen dans l’empire du Milieu, et plusieurs de ses compatriotes, bloqués sur le continent chinois à cause de la pandémie, ont enfin pu retourner sur leur terre natale. Les vols Pyongyang-Pékin sont assurés désormais trois fois par semaine. De plus, la liaison entre la capitale nord-coréenne et la ville de Vladivostok en Russie a elle aussi repris du service.Le Centre de prévention des urgences épidémiques de la Corée du Nord a officiellement déclaré, de son côté, avoir approuvé le retour des expatriés. La télévision centrale KCTV a fait savoir, pour sa part, que les individus arrivant sur le territoire seront placés en quarantaine pendant une semaine.Yang Moo-jin, président de l'université des études nord-coréennes à Séoul, a prévu, quant à lui, que la réouverture des frontières s’élargirait progressivement jusqu’aux touristes chinois. En effet, le 16 août, une délégation de taekwondoïstes nord-coréens a traversé le pont du fleuve Yalu, reliant Sinuiju au nord du 38e parallèle et Dandong, ville chinoise située près de la frontière avec le royaume ermite.Et à l'approche des Jeux asiatiques de Hangzhou, prévus de fin septembre à début octobre, il est fort probable que les frontières sino-nord-coréennes s’ouvrent davantage.