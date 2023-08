Seul 1 jeune sud-Coréen sur 3 est favorable au mariage

Photo : YONHAP News

Les jeunes de 19 à 34 ans sont à 36 % pour le mariage. Il s'agit d'une chute de 20 points par rapport aux 56,5 % d'il y a dix ans. C’est ce qu’a révélé aujourd’hui l'Institut national des statistiques (Kostat).Par sexe, 43,8 % des hommes et 28 % des femmes se montrent positifs au mariage. Et plus les personnes interrogées étaient âgées, plus elles avaient une opinion favorable.Pour les jeunes réticents, la principale raison de leur choix est le manque de moyens. Ils ont ensuite cité la non-nécessité de s’unir, l’accouchement et l’éducation des enfants.Concernant l’union sans mariage, les jeunes sont de plus en plus nombreux à avoir un avis positif, à hauteur de 80 % d'après le même sondage. Plus de la moitié des répondants ont avoué ressentir aucun besoin d’avoir des enfants après le mariage. Quatre individus sur six ont cependant déclaré pouvoir en avoir sans être mariés.Par ailleurs, près de 85 % des jeunes sud-Coréens ont affirmé que les tâches ménagères devaient être réparties dans un couple. Toutefois, seuls 41 % ont répondu l’appliquer équitablement chez eux.A la question de savoir qui doit s’occuper des parents retraités, six sondés sur dix pensent que la famille, le gouvernement et la société doivent, ensemble, les prendre en charge.