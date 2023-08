Transfuges nord-coréens : Séoul s’inquiète d’éventuels transferts de force par Pékin

Photo : YONHAP News

Séoul a exprimé aujourd’hui ses inquiétudes à propos d’éventuels transferts de nord-Coréens dans leur pays d’origine par la Chine, suite à la réouverture des frontières du royaume ermite.Lors d’un briefing, le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification a souligné que les transfuges nord-coréens dans l’empire du Milieu ne devraient pas être renvoyés de force et contre leur volonté dans leur pays. Avant d’ajouter que Séoul se concerterait avec les ministres concernés pour mettre en place des mesures.Quant à la réouverture de la Corée du Nord, Koo Byung-sam a analysé que cette dernière aurait décidé de les ouvrir de manière limitée en raison des difficultés économiques et des contraintes pesant sur l’échange de personnel. Il a déclaré qu’il restait à voir si Pyongyang procéderait ou non à une ouverture totale de ses frontières.