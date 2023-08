BOK : baisse de la consommation privée au 2e trimestre

Photo : KBS News

La consommation privée s’est rétrécie en moyenne de 0,5 % par mois, au deuxième trimestre, en glissement trimestriel.Selon un rapport publié aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), les dépenses en biens semi-durables liés aux activités extérieures ont fortement baissé. De même pour la consommation relative aux services, notamment dans la restauration, l’hôtellerie, ainsi que les transports terrestres et maritimes. La BOK explique que ce phénomène est dû à des facteurs temporaires comme par exemple les conditions météorologiques.La banque centrale prévoit pourtant que la consommation privée augmentera de nouveau, une fois que ces causes éphémères disparaîtront. Elle a cité, comme indicateurs positifs, la stabilisation du marché du travail, le ralentissement de la flambée des prix, l’excès d’épargne des foyers et la hausse des revenus des entrepreneurs individuels suite à la relance des voyages de groupe par la Chine.La BOK a toutefois évoqué que le montant conséquent des dettes ménagères et les intérêts élevés pèsent sur les foyers. Avant d’ajouter que la consommation serait rétablie de manière progressive.