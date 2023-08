Météo : le mois d’août se termine sous la pluie

Photo : YONHAP News

C’est reparti pour un épisode pluvieux au pays du Matin clair. La dernière semaine du mois d’août a donc démarré avec un ciel gris et des averses sporadiques sur l’ensemble du territoire. Ces conditions météorologiques devraient perdurer jusqu’à au moins mercredi.D’après Météo-Corée, de fortes précipitations pourraient avoir lieu demain à Séoul et ses environs et dans la province de Gangwon, tandis que la partie sud de l’île méridionale de Jeju pourrait être touchée le lendemain.Les quantités de pluies attendues pour ces trois jours dépasseront les 150 mm dans la partie est de la province de Jeolla du Sud et dans celle ouest de la province de Gyeongsang du Sud, toutes deux limitrophes, situées dans le sud du pays, ainsi qu’à Jeju. Les provinces de Jeolla du Nord et Gyeonggi devraient, quant à elles, essuyer respectivement plus de 120 et 100 mm.Ces intempéries ont directement influencé le mercure. Ce dernier est descendu sous les 30°C dans la moitié nord. Séoul et Gangneung en ont particulièrement fait les frais, enregistrant respectivement 26 et 25°C. Au sud, les valeurs ont été, pour certaines, très légèrement supérieures à 30°C. Daegu, Busan et Gwangju, entre autres, ont recensé 31°C.