Satellite nord-coréen : condamnations multiples lors d’une réunion onusienne à Genève

Photo : YONHAP News

Le groupe de travail dit à composition non limitée (OEWG) des Nations unies pour la sécurité spatiale s’est réuni hier à Genève en Suisse.La deuxième tentative de la Corée du Nord pour mettre en orbite un satellite de reconnaissance militaire s’est invitée dans les discussions. Les critiques se sont alors multipliées contre cet essai auquel le pays communiste a procédé le 24 août.La représentante sud-coréenne, Park Eun-jin, a martelé qu’un lancement d’un satellite espion utilisant la technologie des missiles balistiques était un acte illicite contraire aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. La diplomate, chargée du désarmement et de la non-prolifération au ministère des Affaires étrangères, a évoqué le fait que tout lancement de ce genre peut contribuer au développement de la technologie des missiles capables de transporter une arme nucléaire.Les Etats-Unis, eux, ont indiqué que le tir du satellite nord-coréen éloignait la communauté internationale de son objectif commun du désarmement.Même son de cloche du côté du Japon. Celui-ci a affirmé que la nouvelle provocation de Pyongyang constituait une menace grave pour les autres Etats de la région. Dans la foulée, l’archipel l’a exhorté à revenir sur sa promesse de faire une troisième tentative en octobre.Le régime de Kim Jong-un a vivement réagi. Selon le responsable de sa mission diplomatique à Genève, il s’agit d’une mesure de nature défensive pour la sécurité nationale du Nord. Han Tae-song a poursuivi en déclarant que les résolutions onusiennes interdisant le lancement ayant recours à la technologie des missiles balistiques n’était pas conforme à la Charte des Nations unies et que son pays ne serait pas contraint de les honorer.