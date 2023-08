Le gouvernement finalise son projet de budget pour 2024

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a confirmé son projet de budget 2024 à l'issue du conseil des ministres tenu ce matin. Il s'élève à 656 900 milliards de wons, soit environ 458 milliards d’euros. Ce montant représente une augmentation de 2,8 % par rapport au budget de cette année. Il s'agit de la hausse la moins importante depuis 2005 où le système actuel des statistiques budgétaires a été mis en place. C'est également la première fois que le taux tombe en dessous de 3 %, depuis 2016.Pour justifier ce choix, le vice-Premier ministre à l’Economie et ministre des Finances Choo Kyung-ho a expliqué que, dans le contexte économique difficile actuel, une gestion laxiste des dépenses de l'Etat pourrait miner la confiance envers la santé financière du pays et alourdir la charge pour les générations futures.Selon le projet de budget présenté par l'exécutif, les recettes totales de l'Etat devraient s'élever en 2024 à 612 100 milliards de wons, l'équivalent de 427 milliards d'euros, en baisse de 2,2 % par rapport à cette année. Les recettes fiscales devraient connaître une diminution de 8,3 % sous l'effet du ralentissement de l'économie tandis que celles non fiscales devraient être en hausse de 8,7 %.Quant à la dette de l'Etat en 2024, elle devrait s'accroitre de 61 800 milliards de wons par rapport à cette année pour atteindre 1 196 200 milliards de wons, soit 834 milliards d'euros. Un montant qui équivaudrait à 51 % du PIB de l'année prochaine, soit 0,6 point de plus par rapport à 2023.Le gouvernement a annoncé avoir revu la pertinence et l'efficacité de l'ensemble des programmes budgétaires et procédé à une restructuration des dépenses, et ce notamment dans les domaines de la R&D et des subventions publiques.Parmi les points à noter dans le projet de budget 2024, les aides aux ménages à revenus modestes sont renforcées avec notamment une revalorisation de l'allocation de subsistance de base. Elles s'élèvent ainsi à 19 400 milliards de wons, ou 13 milliards d'euros. Le gouvernement prévoit également de dépenser 2 200 milliards de wons, soit 1,5 milliard d'euros, pour favoriser la garde d'enfants. En outre, les crédits affectés à la R&D dans les technologies stratégiques du pays, liées notamment à l’industrie spatiale, à la biotechnologie ou aux semi-conducteurs, s'établissent à 5 000 milliards de wons, ou 3,4 milliards d'euros.On notera également qu'une enveloppe de 728 milliards de wons, ou 509 millions d'euros, est prévue pour prévenir un rétrécissement de la consommation des produits halieutiques et pour soutenir les professionnels du secteur de la pêche, en raison du déversement en mer des eaux polluées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, au Japon. Par ailleurs, les dépenses liées à la lutte contre la drogue et à la prévention des crimes perpétrés contre les citoyens innocents ont été revues à la hausse.Enfin, par poste de budget, les sommes allouées à la diplomatie et à la réunification ont connu l'augmentation la plus importante avec 19,5 % de plus par rapport à 2023, suivies de la santé, du bien-être social et de l'emploi (7,5 %) ainsi que de l'ordre public et de la sécurité (6,1 %). La R&D et l'éducation ont en revanche vu leurs finances diminuer de 16,6 et de 6,9 % respectivement.