Kim Jong-un qualifie de « chefs de voyous » les dirigeants sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un a violemment critiqué les leaders sud-coréen, américain et japonais, en les qualifiant de « chefs de bande de voyous ». Il s’est en même temps montré vigilant à l’égard de leur engagement d’organiser les exercices militaires combinés de manière régulière. Les trois pays partenaires l’ont pris lors de leur sommet, le 18 août à Camp David aux Etats-Unis.L’homme fort de Pyongyang a alors utilisé le nom officiel de la Corée du Sud, à savoir la République de Corée. Une première.A en croire l’information relayée par l’agence officielle du pays communiste KCNA, le dirigeant nord-coréen a tenu ces propos lors d’une prise de parole au QG du Commandement de la marine. Il s’y est rendu hier avec sa fille Ju-ae dans le cadre des célébrations de la journée de la marine.Le chef suprême a alors estimé que « l’espace maritime autour de la péninsule est devenu une zone où le plus grand nombre d’équipements de guerre au monde convergent et transformé aussi en lieu exposé à la guerre nucléaire la plus instable, et ce en raison de la tentative de confrontation des forces hostiles avec à leur tête les Etats-Unis ».Kim III a ensuite ajouté que la situation actuelle, ainsi créée, demandait à la marine de son pays de déployer tous ses efforts pour se préparer au conflit, tout en étant sur le qui-vive, et de détruire, préventivement et fermement, la volonté de guerre des ennemis en cas d’urgence.Toujours selon KCNA, le numéro un nord-coréen a également présenté les directives des opérations tactiques de la marine, visant à prendre les devants sur les ennemis, de façon écrasante.C’est la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2012 que Kim a visité le commandement à l’occasion de la journée de la marine.La réaction de Séoul ne s’est pas fait attendre. Le ministère de la Réunification a pointé du doigt « le niveau en dessous du commun de l’auteur des propos », en l’occurence Kim Jong-un.Par ailleurs, les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés d’Asie ont effectué aujourd’hui leurs manœuvres navales conjointes de nature défensive dans les eaux internationales au sud de l’île sud-coréenne de Jeju, située à l’extrême sud-ouest de la péninsule. Il s’agit de leur cinquième exercice du genre depuis l’investiture de Yoon Suk-yeol, en mai 2022.