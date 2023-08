Le ministère de la Défense regrette la polémique entourant la statue d’un général indépendantiste

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a fait part de son regret face à la polémique qui se poursuit autour de sa décision de déplacer la statue du militant indépendantiste Hong Beom-do, érigée actuellement à l'Académie militaire de Corée, à Séoul.Dans un communiqué publié hier, le ministère a affirmé que la contribution du général Hong à l'indépendance de la Corée méritait certes d'être honorée, mais qu'il n'en restait pas moins soupçonné d'avoir soutenu le Parti communiste de l'Union soviétique et participé au massacre de Svobodny, qui avait provoqué la mort de nombreux activistes indépendantistes en 1921.Le ministère a rappelé que l'Académie militaire de Corée est une institution destinée à former les défenseurs d'une patrie démocratique et libre contre la menace d'invasion de la Corée du Nord communiste. Il a ajouté que des controverses s'étaient déjà fait entendre sur le fait que cette école avait accueilli sur son campus, sans qu'un consensus n'ait été atteint, le buste d'un personnage ayant mené des activités pro-communistes. Avant de préciser qu'un projet de réinstallation de cette statue au Hall de l'indépendance de Corée, à Cheonan, avait déjà été initié l'an dernier.De son côté, le ministère des Patriotes et des Anciens Combattants a décidé de mener une enquête pour vérifier l'existence d'une quelconque irrégularité dans les deux décernements de l'ordre du Mérite de la Fondation nationale au général Hong. Ce dernier avait reçu la Médaille du Président et celle de la République de Corée de cet ordre, respectivement en 1962 sous le président Park Chung-hee et en 2021 sous Moon Jae-in.