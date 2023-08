Fin des rassemblements du PPP et du Minjoo pour préparer la session ordinaire du Parlement

Photo : YONHAP News

Les deux principales formations politiques du pays doivent achever aujourd’hui leur rassemblement respectif de deux jours, visant à débattre les stratégies à adopter à l’horizon de la session ordinaire du Parlement, qui commencera le 1er septembre, et des élections législatives prévues en avril prochain.Avant de clôturer son assemblée à Incheon, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) doit rendre compte des résultats des débats en petits groupes des participants et adopter ensuite une résolution finale. Ses membres ont évoqué notamment la nécessité d’aider l’administration de Yoon à mener à bien ses trois réformes phares, celles des retraites, du travail et de l’éducation.Puis, les dirigeants du mouvement présidentiel doivent déjeuner ensemble dans un restaurant de sushis de cette ville portuaire située au nord-ouest de Séoul. Un geste symbole de soutien aux pêcheurs et aux restaurants de poissons. Ceux-ci craignent de voir leurs produits boudés par les clients dans le sillage du déversement des eaux contaminées de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima au Japon.Le Minjoo, la première force de l’opposition, doit lui aussi clore son rassemblement après avoir annoncé les résultats des discussions en groupes et publié une résolution concernant la session ordinaire qui durera 100 jours.La stratégie du parti de centre-gauche pour la prochaine session de l’Assemblée nationale est axée sur l’union pour l’amélioration de la vie quotidienne des sud-Coréens.